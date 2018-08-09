Федор Смолов назвал свою главную мотивацию при переходе в "Локомотив"

Российский нападающий Федор Смолов прокомментировал свой переход из "Краснодара" в московский "Локомотив". Ранее железнодорожники объявили о завершении сделки по трансферу форварда.

Говоря о главной мотивации при смене клуба, Смолов заявил: "Конечно, возможность выступить в Лиге чемпионов, главном клубном турнире, в котором хочет сыграть любой футболист. Не буду скрывать, что возвращение в Москву также имело свою роль".

Кроме того, в интервью "Спорт-экспресс" Смолов отметил, что ради перехода в "Локомотив" пошел на понижение зарплаты и отказался от 10-процентного бонуса от суммы трансфера.