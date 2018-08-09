Сенцов сфотографировался для российского и украинского омбудсменов

Фотографии объявившего голодовку осужденного за организацию терактов в Крыму Олега Сенцова получила российская омбудсмен Татьяна Москалькова. Она отправит их своей украинской коллеге — уполномоченной по правам человека Людмиле Денисовой.

Фото были сделаны по просьбе Денисовой, чтобы она убедилась, что Сенцов жив, а не прикован к постели и может самостоятельно передвигаться. Как сообщает ТАСС, украинская защитница прав человека просила перевести Олега Сенцова в специализированную больницу в Киеве или Москве. С письмом российскому уполномоченному при Страссбурском суде Михаилу Гальперину обратилась также адвокат правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева. Она попросила его содействовать переводу заключенного в симферопольскую больницу.

Адвокат правозащитной группы "Агора" Наташа Добрева написала уполномоченному РФ при ЕСПЧ Михаилу Гальперину письмо с просьбой перевести Сенцова в симферопольский госпиталь. От госпитализации в больницу Сенцов отказался.

Российская омбудсмен отправила своей украинской коллеге фотокопию рукописного письма режиссера, в котором он объясняет причины свой отказа от направления в больницу.

Москалькова обещала отослать Денисовой фотографии, если Сенцов даст на это согласие. Также в Киев будет отправлено заключение о состоянии здоровья планировавшего в Крыму теракты кинорежиссера.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии строгого режима решением Северо-Кавказского окружного военного суда. Он создал в Крыму террористическую группу, которая весной 2014 года совершила два нападения – поджоги офисов общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России" в Симферополе.

Елисейский дворец объявил, что 10 августа состоится телефонный разговор президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона. Макрон намерен обсудить с главой российского государства ситуацию вокруг украинского режиссера Олега Сенцова.

Ранее сестра Сенцова Наталья Каплан рассказала, что ее брат продолжает в колонии голодовку и почти не встает. Украинского режиссера навестил в начале августа в колонии священник.

Освободить осужденного за терроризм Олега Сенцова из колонии №8 "Белый медведь" за Полярным кругом в Лабытнанги призвала также глава МИД Швеции Маргот Вальстрем.

Угрозы жизни Сенцова нет, заверили в Федеральной службе исполнения наказаний. Он получает инфузионную терапию, включающую парентеральное питание, а также принимает питательную смесь Nutridrink по 10 мерных ложек 5 раз в сутки.

Голодовку Олег Сенцов начал 14 мая 2018 года. Он потребовал от Москвы "отпустить всех украинцев, удерживаемых в России по политическим мотивам". Мать Сенцова обратилась в июле 2018 года к Путину с просьбой помиловать ее сына.