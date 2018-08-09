Стройкой на берегу водохранилища в Подмосковье заинтересовалась прокуратура

В подмосковных Мытищах власти и местные жители пытаются остановить застройку санитарной зоны на берегу водохранилища. Котлованы под жилые дома роют у самой воды, которая поступает в столичный и областной водопроводы. Предприниматель-застройщик не отрицает, что действует без разрешения, но уверен, что получит его задним числом. На что он рассчитывает?

Жители поселка Витенево не пускают самосвалы на берег Пяловского водохранилища.

— Вы здесь ездите почему?

— Как почему?

— Здесь запрещен проезд такой тяжелой техники!

— Где стоит знак, что запрещен?

— Там водоохранная зона!

На живописном участке рядом с усадьбой Салтыкова-Щедрина бизнесмен Вадим Яковлев строит жилые дома.

"Капитальные жилые дома в количестве четырех штук где-то в семи метрах от уреза воды. Эти дома не предусматривают обустройства центральной канализации. Это грозит катастрофой не только нашему острову, но и всей области и Москве!" — говорит жительница поселка Витенево Влада Федосова.

Водохранилище и его берег — санитарная зона. Воду отсюда пьет половина Москвы и многие районы Подмосковья.

"Еще с 1941 года, согласно постановлению 355, которое Верховным судом признано действующим, все новое строительство здесь запрещено!" — говорит другая жительница поселка Марина Боровских.

Но, несмотря на это, за высоким забором вырубили деревья и вовсю роют котлованы.

"Все, что происходит, все, что вы здесь видели — это вопиющее нарушение всех строительных норм и правил, экологических, каких угодно!" — возмущен эколог Виктор Дмитриев.

Вдоль дорог уже появились объявления: "Дома под ключ". Нам удалось попасть на объект: просторно, отличный вид на воду. Риэлторы уговаривают поспешить: цены стремительно растут.

— Домики здесь не на продажу, а в долгосрочную аренду — 49 лет, и стоимость здесь — пять миллионов за сотку. То есть, эти дома, конечно, не простые!

Поговорить с застройщиками оказалось непросто: рабочие при виде камер спрятались в вагончиках. Удалось найти особняк самого Яковлева, но он выйти к журналистам отказался. По телефону уверенно заявил, что сможет узаконить объект.

— Вы живете в Российской Федерации! У нас есть такая дачная амнистия, я сам законотворчеством занимаюсь!

При чем здесь дачная амнистия, в районной администрации не понимают: узаконить самострой в охранной зоне нереально. На берег водохранилища спешно отправили комиссию.

"Ведется строительство индивидуальных жилых домов. Разрешения администрацией не выдавалось. Проекта никакого не было, строят хаотично, хозспособом, я бы сказала — так, наверное, захотелось!" — говорит заместитель главы администрации г.о. Мытищи Татьяна Кольцова.

Незаконной стройкой теперь займется прокуратура, но бизнесмена это, кажется, не пугает. После отъезда комиссии строители вернулись к работе.