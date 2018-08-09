"Каракурт" на любой вкус. Российский корабль получил сразу три экспортных модификации
Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" получил сразу три новых экспортных варианта. Все их продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в парке "Патриот", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу судостроительного завода "Пелла".
Отличаться модификации будут, во-первых, водоизмещением: 860, 870 и 900 тонн. Во-вторых, они получат разные системы ПВО. Покупатель сможет выбрать между морской версией ЗРПК "Панцирь-МЕ", ракетно-артиллерийскими комплексами "Каштан" и "Пальма". Кроме того, по желанию заказчика на корабль установят либо российские двигатели, либо зарубежные, например, компаний General Motors или MTU.
Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" уже строятся для российского флота. Первый, "Ураган", проходит государственные испытания, а всего ВМФ РФ заказал более 10 МРК.
В версии для отечественных вооруженных сил водоизмещение "Каракурта" составляет 800 тонн, длина – около 67 метров, а ширина – примерно 11 метров. МРК вооружен 8 пусковыми установками ракет "Калибр" и артиллерийской установкой. А защиту с воздуха проекту 22800 обеспечивает ЗРПК "Панцирь-МЕ".
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Кремль отреагировал на санкции США
- Четыре члена банды ГТА получили пожизненное
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому
- Фанаты ПАОК напали на российских журналистов
- Меладзе задержан на украинской границе
Самое читаемое
-
Умерла актриса Тамара Дегтярева, потерявшая ногу из-за гвоздя
- Краснодарский каннибал загремел в больницу, жена по-прежнему в СИЗО
- "Была, как зомби": исповедь матери сестер Хачатурян, зарезавших отца
- Медвежья услуга: подруга столкнула американку с 18-метрового моста
- 32-летняя актриса из "Счастливы вместе" впала в кому на операции
Авто.Вести.Ru
-
Названы сроки премьеры нового BMW 3 Серии
- Футболиста Федора Смолова на год лишили прав
- Машину по ОСАГО починят старыми запчастями (владельца не спросят)
- Посмотрите, как девушки гоняют на военных "КамАЗах"!
- Новый Mercedes-Benz GLE научили прыгать (кроме шуток!)
Экономика
-
Доллар превысил 66 рублей впервые с ноября 2016 года
- Что будет, если Китай завтра опустит юань в свободное плавание?
- СМИ: США применят новые санкции против России из-за "дела Скрипалей"
- Саудовская Аравия лишила Канаду шанса "отвязаться" от США
- Где самый доступный бензин: топ-10 регионов России
Недвижимость
-
Жилье на курортах разочаровало россиян
- Без дракона никак: почему замок из "Игры престолов" продают за копейки
- Второй центр Москвы сделают из промзоны
- Необычная планировка может стать серьезным минусом
- Что можно купить в Португалии по цене московской двушки
Вести.Медицина
-
Синдром «мертвой» матери: что нужно об этом знать
- Сотня личинок в голове: чем опасны немытые фрукты
- Так себе самец: ученые развеяли миф о сексуальной активности мужчин
- Чем полезна куркума: отличная память, здоровое сердце и профилактика рака
- Правда или миф: один алкогольный напиток в день спасет от деменции
Вести в 20.00
-
Жизнь хуже ада: рассказ матери сестер Хачатурян
- Роды в самолете удались. Подробности
- Мусульманок сравнили с постовыми ящиками
Москва 24
-
За что бьют в Турции российских туристов
- Зарезавшие отца сестры рассказали о рабской жизни
- Обнаружен спасающий от рака фрукт
- Женщину приговорили к 3,5 годам тюрьмы за попытку продать невинность ребенка
- Москвичей предупредили об аномальной жаре
Вести.Hi-tech
-
$1000 — не предел. Почему смартфоны продолжат дорожать
- Вышла Android 9 Pie
- ИИ избавит Windows 10 от самого раздражающего недостатка
- Смартфон-2020: 2 восьмиядерных чипа, 7 камер, 5G и корпус-экран
- Внедрение российской мобильной ОС обойдется в 160 млрд рублей
Вести-Москва
-
Опасные окна: как защитить маленьких детей
- Собянин рассказал о работе мэра Москвы
- Кино под открытым небом: где и что показывают в столице?
- Выгул кошек против перепланировки: кто из соседей победит?
- Стройкой на берегу водохранилища в Подмосковье заинтересовалась прокуратура
- Судебные приставы открыли охоту на должников по автоштрафам
Вести.Стиль
-
Что носить летом в холодную погоду? 7 модных идей
- 7 способов сэкономить на косметике
- 5 альтернатив тональному крему на жару
- Гид по украшениям: главные тренды сезона
- Молодые российские дизайнеры, чьи вечерние платья покорят вас
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Мы запускаем всероссийский конкурс "Косплей Баттл"
- Лучшие скидки в Steam: рекомендации Gmbox
- 8 революционных идей в играх, которые не дожили до релиза
- 10 игр про строительство моста
- Японка потратила 7 миллионов иен на пластические операции ради косплея
Наука
-
"Бессмертная звезда" оказалась каннибалом
- Разгадана тайна образования редчайших голубых алмазов
- Сверчков есть можно и нужно, это полезно для кишечника
- Микрофон и динамик, нанесённые на кожу, представили учёные из Кореи
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- "Игра престолов": все, что известно о финальном сезоне
- Сайт Metacritic выбрал лучшие сериалы 2018 года
- Из "Дэдпула 2" вырезали самую шокирующую сцену
- "Мстители 4": все, что известно о фильме
- Неудачники сезона: какие сериалы уже не вернутся
Телеканал "Россия"
-
70-летний актер Владимир Стеклов показал новорожденную дочь
- Маргарита Терехова с трудом узнает близких и не разговаривает
- Малахов усадил тайного мужа Жанны Фриске за детектор лжи
- Бывший владелец Черкизона, миллиардер Тельман Исмаилов, обрек своих внуков на нищету
Телеканал "Культура"
-
Ушел из жизни актер Юрий Мартынов - звезда "Жестокого романса" и "Вокзала для двоих"
- Хемингуэй, которого мы не читали
- Критики назвали главных претендентов на "Оскар"
- Бондарчук снимает продолжение "Притяжения". Эксклюзив со съемочной площадки