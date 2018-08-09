"Каракурт" на любой вкус. Российский корабль получил сразу три экспортных модификации

Малый ракетный корабль проекта 22800 "Каракурт" получил сразу три новых экспортных варианта. Все их продемонстрируют на международном военно-техническом форуме "Армия-2018" в парке "Патриот", пишет агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу судостроительного завода "Пелла".

Отличаться модификации будут, во-первых, водоизмещением: 860, 870 и 900 тонн. Во-вторых, они получат разные системы ПВО. Покупатель сможет выбрать между морской версией ЗРПК "Панцирь-МЕ", ракетно-артиллерийскими комплексами "Каштан" и "Пальма". Кроме того, по желанию заказчика на корабль установят либо российские двигатели, либо зарубежные, например, компаний General Motors или MTU.

Малые ракетные корабли проекта 22800 "Каракурт" уже строятся для российского флота. Первый, "Ураган", проходит государственные испытания, а всего ВМФ РФ заказал более 10 МРК.

В версии для отечественных вооруженных сил водоизмещение "Каракурта" составляет 800 тонн, длина – около 67 метров, а ширина – примерно 11 метров. МРК вооружен 8 пусковыми установками ракет "Калибр" и артиллерийской установкой. А защиту с воздуха проекту 22800 обеспечивает ЗРПК "Панцирь-МЕ".