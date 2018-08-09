Pussy Riot: Мария Алехина вылетела за границу, невзирая на запрет

В "Твиттере" группы Pussy Riot появилось сообщение на английском языке, в котором говорится о том, что их активистка Мария Алехина, невзирая на запрет, нашла возможности покинуть территорию России.

В твите активисты пишут, что она уже летит в Эдинбург, где планирует выступить со спектаклями с 10 по 19 августа.

Ранее сообщалось, что ее задержали в аэропорту Домодедово при попытке вылететь из России.

Судебные приставы разъяснили, что запрет на выезд наложен из-за того, что Алехина уклоняется от наказания в виде обязательных работ, к которым она была приговорена после акции в защиту мессенджера Telegram.