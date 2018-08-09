Лига Европы. "Уфа" победила "Прогрес" в первом матче квалификации

Футбольный клуб "Уфа" продолжает борьбу за попадание в групповой этап Лиги Европы сезона-2018/19. В первом матче третьего квалификационного раунда российская команда на домашнем поле одержала победу над клубом "Прогрес" из Люксембурга. Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

Счет в матче на 38-й минуте открыл нигерийский легионер "Уфы" Сильвестр Игбун. На 63-й минуте преимущество российского клуба удвоил Иван Обляков. Весь матч проходил с небольшим преимуществом уфимцев, но "Прогрес" отвечал опасными атаками. И на 80-й минуте Оливье Тилль сократил отставание в счете — 2:1. Ответная встреча команд состоится 16 августа в Люксембурге.