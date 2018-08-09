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9 августа 201819:35

Рублевые быки не сумели отыграть назад снижение курса к доллару и евро

Попытки рублевых быков на Московской бирже компенсировать утренний провал не удались, хотя и были близки к успеху. Так эксперты оценивают ситуацию с курсом доллара в России. Рубль 9 августа существенно снизился к евро и доллару.

Доллару рубль проиграл 73 копейки, а евро только 53. Негативный настрой внесли в ряды биржевиков новости о введении новых американских санкций против России с 22 августа. Формальным поводом для их введения стали обвинения России со стороны Великобритании о причастности Москвы к мартовскому отравлению Скрипалей в Солсбери. В американский конгресс внесен законопроект о санкциях к российским госбанкам и госдолгу. Он может быть и не принят, но потенциально угрожает запретом на ведение Россией расчетов в долларах.

На этом фоне рубль обновил минимум с августа 2016 года против доллара — 66,73 рубля. Также побит рекорд апреля 2018 года против евро — 77,33 рубля. При приближении российской валюты к отметке в 67 рубля за доллар спекулянты начали фиксировать прибыль от роста валюты.

На 19 часов 20 минут 9 августа курс доллара был 66,45 рубля, а евро — 76,8 рубля.

Текущая волатильность на российских рынках связана как с новостями о возможных новых санкциях США, так и с негативной ситуацией на развивающихся рынках, отметил первый вице-премьер и министр российских финансов Антон Силуанов. Он подчеркнул, что российская экономика в последние годы стала устойчивее к внешним шокам, а Центробанк и Минфин располагают всеми нужными для обеспечения финансовой стабильности инструментами. И власть готова эти инструменты использовать, подчеркнул Силуанов.

Вербальная поддержка Силунова рублю сократила его дневное снижение до 12 копеек за евро и 22 копеек к доллару. Но вернуться на прежние позицию российская валюта так и не смогла. Более того, курс снова стал расти. Также была ниже 4800 рублей рублевая цена барреля нефти марки Brent.

Иван Марчена из компании Forex Club ожидает, что рубль будет колебаться в коридоре от 65,25 до 67,25 рубля за доллар и в 76,1-77,3 рубля за евро.

Юрий Кравченко из инвестиционной компании "Велес Капитал" считает, что ситуация на рынке будет использована для продажи валютной выручки на бирже экспортными компаниями перед налоговыми выплатами. После этого курс доллара вернется к отметкам в 64-65 рублей. Но введение санкций к госбанкам и госдолгу могут, по его мнению, оставят доллару открытую дверь для возвращения на уровень 68-70 рублей.

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