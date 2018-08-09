Российская армия получила десятки самолетов всего за три месяца

Воздушно-космические силы России во втором квартале этого года получили 30 новых и отремонтированных самолетов, а также 5 вертолетов только с конвейера и еще 19 после технического обслуживания, сообщает Министерство обороны.

Помимо этого, военным вернули после модернизации 9 радиолокационных станций кругового обзора "Каста 2-2" и передали еще 36 абсолютно новых РЛС. В Минобороны добавили, что до конца года в войска должны прийти еще 7 многоцелевых истребителей Су-35С.

Что касается боеприпасов, то арсеналы ВКС пополнили 30 тысяч ракет, бомб и снарядов.