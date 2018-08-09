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Обмен санкциями 36 минут назад
Вашингтон играет на обострение: в чем суть новых драконовских санкций в отношении России
Российская финансовая система уже доказала свою устойчивость в непростые времена и готова к любым действиям даже такого непредсказуемого игрока на международной арене, как США. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос про новые антироссийские санкции. Первым на очередную волну санкционной риторики из Вашингтона отреагировал рубль, упав до двухлетнего минимума. Но уже к середине дня, когда стало ясно, о каких ограничениях идет речь, частично отыграл падение.
Новые антироссийские санкции в Госдепе обосновали британским highly likely ("с высокой вероятностью") за до сих пор не раскрытое дело об отравлении Скрипалей и своим же американским законодательством. С европейцами новые ограничения не синхронизировали.
Разделены новые санкции на два этапа. Первый, скорее всего, вступит в действие 22 августа. Пока что речь идет о запрете на поставки в Россию электроники двойного назначения американского производства. В запретном списке лазеры, сенсоры, а также технологические решение в сфере переработки нефти и газа. Высокопоставленный представитель Госдепа, который давал пояснения во время телефонного брифинга, правда, сразу оговорился: сотрудничество в сфере космоса и безопасности работы гражданской авиации ограничения не затронут.
"Мы намерены ввести санкции в отношении Российской Федерации по ряду направлений, самым существенным из которых является презумпция отказа, касающаяся поставки Москве всех товаров и технологий сферы национальной безопасности", — сообщил представитель Госдепартамента США.
Презумпция отказа помножена на презумпцию виновности. Москва, по мнению Госдепа, должна доказать, что не применяла химического оружия и не собирается впредь. Для проверок Вашингтон даже хочет засылать инспекторов. И это при том, что к 27 сентября 2017 года все химическое оружие в России было ликвидировано, а от своего американцы намерены избавится только в 2023 году. Но именно на эти условия завязана вторая часть санкционного пакета, которая может вступить в силу через 90 дней после первой. Тут и угроза понижения или даже полная приостановка дипотношений, а также, как в самые худшие годы холодной войны, запрет на полеты "Аэрофлота" в аэропорты США. "У вас что, появились доказательства?" — спросили все того же госдеповца.
"Я оставлю этот вопрос, касающийся нашего понимания ситуации со Скрипалями, другим членам администрации. Мы согласны с оценкой, которая заключается в том, что вещество "Новичок" и нарушитель были из Российской Федерации, однако по поводу того, как мы понимаем эту ситуацию, ответят другие", — ответил представитель Госдепартамента США.
Объяснений не предоставили и российским дипломатам в Вашингтоне.
"Санкционная машина США набирает обороты. 8 августа нашему советнику-посланнику в Госдепартаменте были объявлены новые "драконовские" санкции под надуманным предлогом "использования правительством Российский Федерации" нервно-паралитического вещества "Новичок" против гражданина Великобритании Сергея Скрипаля и его дочери. Каких-либо фактов или доказательств, как уже повелось, не прозвучало. На наши уточняющие вопросы американская сторона, сославшись на конфиденциальность, отказалась дать пояснения", — сообщается на странице посольства РФ в США в Facebook.
К новым санкциям подталкивали в Конгрессе. Глава комитета по международным делам нижней палаты Эд Ройс дважды отправлял Трампу запросы по делу Скрипалей.
"Я автор этого законопроекта, который накладывает столь радикальные санкции на Россию. Нам необходимо действовать как можно более эффективно и быть более агрессивными в использовании других средств", — считает Эд Ройс, председатель комитета по международным делам Палаты представителей Конгресса США.
Ройс — республиканец. Формально для Трампа он свой, но явно не соратник, как, например, конгрессмен от Нью-Йорка Крис Коллинз. Накануне по обвинению в неправомочном использовании информации его задержало ФБР. Вины Коллинз не признал.
"Я намерен восстановить свое доброе имя и, вне всякого сомнения, продолжу работу. Я приму участие в ноябрьских выборах", — пообещал Крис Коллинз, сенатор Конгресса США.
И все это в тот момент, когда сенатор Рэнд Пол привез в Москву написанное Трампом письмо с предложениями о сотрудничестве в различных сферах. Второго Рэнда Пола, чтобы заодно наладил отношения со своим же глубинным государством, у Трампа пока нет.
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