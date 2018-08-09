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9 августа 201820:54 Ася Емельянова

Пиренейская жара: Европе угрожают пожары и нашествие ос

Нашествие ос может лишить немецких фермеров рекордного за многие годы урожая фруктов. Оккупировавший Германию зной спровоцировал с одной стороны рекордно быстрое созревание баварских персиков и слив, а с другой — рост популяции ядовитых насекомых, которые уже покусали посетителей Мюнхенской фруктовой ярмарки и подпортили товарный вид сотен плодов. Во Франции на смену жаре пришли ливни, в коммуне Обань — потоп. Такого количества воды 9 августа не хватает на Пиренеях. Испанские пожарные пытаются не пустить пламя в Валенсию, город уже в огненном кольце. Из зоны бедствия приходится принудительно эвакуировать и телерепортеров, которые даже в окружении огня демонстрируют горячий испанский нрав.

На шестой день борьбы за Моншик португальские пожарные дежурят даже там, где едва тлеет. Три дня назад дом едва отстояли. Сегодня вернулись к нему — проливают по периметру, огонь не ушел, он просто затаился.

Пожарные борются за каждый дом. В ход идет все — шланги бросают прямо в бассейн. Вода сейчас на весь золота — ее не хватает. Видно, что люди убегали в спешке — взяли с собой самое ценное, документы, животных. Большая будка, а собаки нет — успели забрать. Очень много животных погибло в эти дни — задохнулись от дыма.

Кадры, будто из военного фильма: животные, разбросанные по обочинам обугленные скелеты машин. Дороги черного цвета завалены обгоревшими эвкалиптами. Пожарные летают мимо, по тревоге перемещаясь с горы Фоа на Пикоту и обратно, реагируют на каждый звонок. Уже потеряно 20 тысяч гектаров.

Совсем свежий очаг — 2/3 гектара. Огонь открытый, ничего пока не оцеплено, но координаты для авиатехники даны точные: каждые 5-10 минут на эту зону сбрасывают воду.

Два-три Canadair, три вертолета — только над городком Моншик. До моря далеко — 20 километров. Воду зачерпывают прямо в городском бассейне, в небольшой речке Оделука, в водохранилище.

В Португалии уже не жарко — плюс 25 градусов, но сильный ветер. Он все разносит с фантастической скоростью. Еще час назад здесь ничего не было, но теперь все уже горит. Начинается эвакуация. Двести человек согласились на план мэрии: закрыть дома и уехать. Остальные до последнего проливают крыши и стены, пытаются продержаться до того, как придет огонь и пожарные.

"Нам сообщили, что мы можем вернуться на рассвете. Все, что могло сгореть, уже сгорела", — констатирует местный житель.

Не хватает воды и людей. Хотя кажется, что пол-Португалии спасают холмы Моншика. Малиновое зарево над югом страны туристы наблюдают почти неделю. На побережье, где у моря десятки тысяч иностранцев, пока спокойно. Но смог стоит такой, что порой нечем дышать.

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