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Нелегалы в Европе 21 минута назад

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9 августа 201820:52 Анастасия Попова

После отказа Италии основной поток эмигрантов лег на плечи Испании

Испания приняла новое судно с нелегальными мигрантами, спасенными в Средиземном море. Уже третье с тех пор, как Италия закрыла свои порты для благотворительных организаций. Из 87 беженцев больше половины — женщины и дети. За это лето в страну уже прибыло больше нелегалов, чем за весь прошлый год. И это не считая криминальной статистики. Европейская полиция раскрыла сеть работорговцев, которые доставляли живой товар через Испанию на Лазурный берег, в Лондон и Берлин.

Им обещали сытую и вольготную жизнь во Франции после опасной дороги из Африки в Европу. На деле — людей продавали в рабство. Желающих купить себе одного, а то и нескольких темнокожих было немало не только в Пятой республике, но и в Великобритании и той же Германии. У них отбирали все вещи и заставляли просить милостыню на паперти, у супермаркетов, мужчин покрепче отправляли на тяжелые изнурительные работы.

"Наши сотрудники нашли документацию, связанную с расследованием этого дела, которое показало, что около 300 человек смогли осуществить этот переход из Африки во Францию", — сообщил представитель испанской полиции.

В руки работорговцев, в основном, попадали выходцы из франкоязычных Мали, Сенегала, Кот-д-Ивуара и Гвинеи. Их перебрасывали в Испанию по поддельным документам на небольших судах, иногда даже устраивали бесплатный отдых в санаториях, правда, всего на пару дней, чтобы привести в товарный вид.

Затем переправляли на север страны в накопительные квартиры в Сан-Себастьяне, а дальше продавали преступным группировкам. "Товар" потом доставляли либо автобусом, либо поездом, либо прямо на такси.

На сегодня удалось задержать семерых человек. Их банковские счета заморожены, полиция проверяет сообщения и телефонные звонки. Очевидно, что сеть работорговцев была намного шире, доход банды по самым первым оценкам составил как минимум несколько сотен тысяч евро.

Находить себе жертв торговцам было не сложно. Новая политика итальянских властей по закрытию портов для приема мигрантов развернула весь поток на Испанию. Такое на пляжах теперь не редкость. Только за последние два дня спасателям удалось вытащить из воды еще больше 1200 человек.

"Сегодня я очень счастлив. Там, откуда я родом, иногда бывает плохо. Европа хорошая. Я люблю Европу, я люблю Испанию, я люблю всех", — говорит Мохаммед Бчуг Хгар, беженец.

"Если говорить о количестве утонувших, это как минимум 721 человек. Число выросло в разы. Если говорить о центрах временного пребывания, то в марте там было 4400 человек, сейчас уже больше 10 тысяч", — констатирует Карлос Эсканьо, представитель международной правозащитной организации Amnesty International.

Растущий поток мигрантов тем временем уже раздражает испанцев.

"Я думаю, что этот гуманитарный кризис не должен ложиться на наши плечи", — считает Хозе Мария Авилья, житель города Сан-Роке.

"Я проезжаю мимо лагеря, и вижу, что в последнее время он растет. Я полагаю, что это сильно беспокоит жителей в этом районе, они не знают, чего ожидать", — говорит другой испанец.

Премьер-министр Педро Санчес бьет тревогу и требует от Брюсселя общего решения проблемы. Еврокомиссар по вопросам миграции Димитрис Аврамопулос в ответ уверяет, что вся Европа солидарна, правда пока лишь на словах.

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