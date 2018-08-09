Плавание. Россиянки выиграли золото в комбинированной эстафете

В шотландском Глазго завершились соревнования в плавательном бассейне в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта. Женская сборная России в последнем виде программы у пловцов завоевала золото в комбинированной эстафете 4х100 метров.

В финале россиянки Анастасия Фесикова, Юлия Ефимова, Светлана Чимрова и Мария Каменева показали время 3 минуты 54,22 секунды​​​, установив рекорд чемпионатов Европы. Второе место заняла команда Дании (+2,47 секунды), третье — сборная Великобритании (+2,69).

Чуть ранее в аналогичной дисциплине у мужчин российская команда, в составе которой выступали Климент Колесников, Антон Чупков, Егор Куимов и Владимир Морозов, стали вторыми. Выиграли британцы.

Кроме того, в последний день соревнований россиянка Дарья Устинова выиграла серебряную медаль на дистанции 200 метров на спине.

Российские пловцы завоевали 26 медалей, из которых 10 золотых, и стали победителями общекомандного зачета. У ближайших преследователей – британцев – на одно золото меньше.