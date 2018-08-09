Чемпионат Европы. Российские пловцы стали первыми в общекомандном зачете

В шотландском Глазго в рамках объединенного чемпионата Европы по летним видам спорта завершилась соревновательная часть в плавательном бассейне. Российская сборная по плаванию выиграла общекомандный зачет.

Россияне завоевали 26 медалей. В активе команды 10 золотых, 10 серебряных и шесть бронзовых наград, вторыми стали британцы (9-7-8), третьими — итальянцы (6-5-11).

Сборная России на объединенном чемпионате Европы продолжает лидировать и в общекомандном зачете. В активе команды 51 медаль (24 золотые, 15 серебряных, 12 бронзовых).