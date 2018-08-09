Задержанные в Белоруссии журналисты выпущены из-под стражи

Следственный комитет Белоруссии отпустил из-под стражи всех журналистов, проходящих по делу о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного информагентства "Белта".

При этом в пресс-службе ведомства РИА Новости сообщили, что и показания фигурантов дела, и добытые в ходе следственных действий доказательства подтверждают информацию, послужившую основанием для возбуждения этого уголовного дела. В частности, главный редактор tut.by Марина Золотова признала, что с ее ведома сотрудники долгое время незаконно использовали реквизиты доступа к платной ленте агентства "Белта".

"Учитывая ее активное содействие расследованию, принято решение о неприменении в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу", — пояснили в СК Белоруссии. Других журналистов тоже решено было освободить, но расследование продолжается.

Уголовное дело было возбуждено в связи с неправомерным доступом в 2017-2018 годах к компьютерной информации, собственником которой является агентство "Белта".

7 августа обыски прошли в офисе информационного агентства БелаПАН и крупнейшего в республике новостного ресурса tut.by. На трое суток были задержаны главный редактор БелаПАН Ирина Левшина, главный редактор tut.by Мария Золотова, редактор Анна Калтыгина, менеджер ленты новостей Галина Уласик и обозреватель БелаПАН Татьяна Коровенкова. Задержанных сотрудников tut.by Ульяну Бобед, Дмитрия Бобрика и редактора БелаПАН Андрея Середу отпустили сразу после допроса.