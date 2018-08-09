Пожизненно осужденного за теракт в Стогкольме Акилова избили в тюрьме

На приговоренного к пожизненному заключению за теракт в Стокгольме Рахмата Акилова в тюрьме Кумла совершено нападение.

Как передает ТАСС, инцидент произошел на прошлой неделе.

24-летний член преступной группировки, отбывающий 4-летнее наказание в том же блоке тюрьмы, сумел открыть дверь в камеру к Акилову и стал избивать террориста руками и ногами – до тех пор, пока не подоспели охранники.

Нападавшего на следующий день поместили в изолятор.

Выходец из Узбекистана 40-летний Рахмат Акилов 7 апреля 2017 года угнал в Стокгольме грузовик и на высокой скорости въехал в толпу людей на перекрестке двух пешеходных улиц Дроттнинггатан и Кунгсгатан. В результате пять человек погибли, десять пострадали.

Свой поступок Акилов пояснил тем, что решил наказать Швецию за участие в международной коалиции против террористической организации "Исламское государство" (запрещена в РФ).

Он был приговорен к пожизненному сроку и отбывает его в особом блоке тюрьмы Кумла, где содержатся самые опасные преступники Швеции. Существует опасение, что Акилов может сбежать или его попытаются освободить, поэтому ему отказано в общении с другими заключенными и он ограничен в получении писем и посещениях.