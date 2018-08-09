"Попытка русского переворота": прокуратура Черногории требует ареста экс-агента ЦРУ

В деле о подготовке государственного переворота в Черногории появился новый фигурант – бывший агент ЦРУ Джозеф Ассад. Гражданин США родился и вырос в Египте. Чтобы добиться его экстрадиции, прокуратура Черногории выдала международный ордер на арест, сообщает Associated Press.

Дело о подготовке переворота и терактов на парламентских выборах в Черногории было возбуждено в октябре 2016 года. 16 октября, в день голосования, власти объявили о задержании 20 подозреваемых.

Следователи полагают, что организацией преступления занималась группа граждан России, Сербии и Черногории. По словам специального прокурора Миливойе Катнича, переворот готовили некие "российские националисты". При этом он признал, что никаких доказательств причастности к этому российских властей у него нет, сообщает "Интерфакс".

Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее называл обвинения в адрес российских спецслужб в подготовке переворота в Черногории голословными и высосанными из пальца.