В аэропорту Стамбула столкнулись два пассажирских самолета

В стамбульском международном аэропорту имени Ататюрка столкнулись два пассажирских самолета. Направлявшийся в Касабланку марокканский лайнер авиакомпании Royal Air Maroc задел хвост Boeing777 Turkish Airlines.

Столкновение произошло на земле. Марокканский лайнер готовился к взлету на рулежной дорожке, а турецкий самолет стоял у терминала, ожидая пассажиров на рейс в Афины, сообщает РИА Новости.

Оба самолета после столкновения получили незначительные повреждения. Пассажиры Boeing были отправлены в греческую столицу другим самолетом.