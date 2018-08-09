На месте "Дома-2" построят дорогу: мэрия Москвы изъяла землю для госнужд

Власти Москвы подписали распоряжение об изъятии участка, где располагается съемочная площадка отечественного реалити-шоу об отношениях "Дом-2".

Как передает ТАСС, соответствующее распоряжение размещено на сайте мэра и правительства Москвы.

В документе констатируется, что пять объектов недвижимости рядом с деревней Летово, которыми владеет общество с ограниченной ответственностью "ЕТК-Инвест", изымаются "для государственных нужд", точнее для строительства автомобильной дороги Марьино — Саларьево.

Съемочной группе обещан другой участок для съемок ток-шоу, который расположен рядом с прежним.

"Дом-2" выходит на телеканале ТНТ с 2004 года. За это время в эфире было уже более 5000 выпусков. Первыми ведущими были Ксения Собчак и Дмитрий Нагиев.