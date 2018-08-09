Россиянке в США грозит тюрьма на 80 лет

Россиянке Богдане Осиповой, обвиняемой в вывозе из США собственных детей, грозит до 83 лет тюрьмы по четырем выдвинутым против нее новым обвинениям, в том числе в вымогательстве.

Об этом ТАСС рассказал ее адвокат Алексей Тарасов.

По его словам они были выдвинуты против 37-летней Осиповой 8 августа в федеральном суде в Уичито в штате Канзас. Его клиентке грозит по каждому из них порядка 20 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов.

Тарасов сообщил, что суд назначен на 18 сентября.

Ранее россиянка была обвинена в том, что без разрешения отца-американца в 2014 году вывезла за пределы США двух малолетних дочерей. За это ей грозит три года заключения.

Адвокат отметил, что если дети Осиповой вернутся в США, ее дело может быть пересмотрено, а она отпущена под залог на свободу.

Женщина, которая имеет гражданство РФ и США была задержана сотрудниками ФБР 28 сентября 2017 года в Уичито, куда она приехала, чтобы решить вопрос опеки над детьми. Осипова подала иск в суд города, оспаривая решение о передаче опеки над детьми бывшему мужу.