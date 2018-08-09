Матч Лиги Европы был прерван после попадания бутылки в голову судьи

Боковой арбитр первого матча третьего раунда квалификации футбольной Лиги Европы между австрийским "Штурмом" и кипрским клубом АЕК пострадал после попадания в голову брошенной с трибун бутылки.

На видео трансляции можно заметить, что бутылка прилетела в голову арбитру в тот момент, когда один из игроков шел подавать угловой. Встреча, которая проходит в Граце​​​, была остановлена на 78-й минуте, пока арбитру оказывали помощь. В итоге на более чем полчаса позже встреча завершилась победой АЕКа со счетом 2:0.