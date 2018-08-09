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9 августа 201822:50

Теннис. Павлюченкова уступила Халеп во втором круге турнира в Монреале

EPA

В канадском Монреале продолжается турнир Женской теннисной ассоциации, призовой фонд которого превышает 2,5 миллиона долларов. Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла пробиться в третий круг соревнований.

В матче второго раунда Павлюченкова уступила первой ракетке мира румынке Симоне Халеп. Встреча продолжалась 3 часа 7 минут и завершилась поражением россиянки со счетом 6:7 (9:11), 6:4, 5:7. В третьем круге турнира Халеп встретится с 13-м номером посева американкой Винус Уильямс.

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