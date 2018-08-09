В Петербурге за мошенничество арестован глава нескольких строительных компаний

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга принял решение о заключении под стражу генерального директора ООО "ЛенСпецСтрой" Дмитрия Астафьева, обвиняемого в мошенничестве с деньгами дольщиков компании.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области, отметив, что 54-летний гендиректор нескольких строительных компаний был задержан 8 августа в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере.

Астафьев обвиняется в том, что пообещав людям строительство многоквартирных жилых домов во Всеволожском районе Ленинградской области, присвоил себе их денежные средства.

По данным ГУ МВД по региону, от действий гендиректора пострадало более 1000 человек, а общая сумма похищенного составила более 482 миллионов рублей.

По данным средств массовой информации, финансовое состояние Астафьева оценивается в несколько миллиардов рублей.