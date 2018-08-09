Ливень и камнепад повредили газопровод в Дагестане

Шесть сел Цумадинского района Дагестана остались без газа: на газопровод высокого давления после ливня сошел камнепад. Трубопровод разрушен на Бежтинском участке на 105 километре автодороги местного значения Бежта — Тлярата. Утечка газа предотвращена аварийным закрытием задвижки.

Без газа на ночь остались села Агвали, Гиги, Кочали, Тисси, Тлондода и Хуштада, сообщает ТАСС. Аварийно-восстановительные работы на газопроводе начнутся с 9 утра 10 августа. Тогда же техника начнет расчистку заваленной камнями дороги.

До этого для проезда рекомендуется использовать объезд через Цунтинский район.

10 августа в Дагестане продолжатся сильные ливни. Ожидается гроза. Порывы ветра будут достигать 18 метров в секунду.