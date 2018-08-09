Сергей Семак: вернуться в игру будет сложно, но возможно

Главный тренер санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Сергей Семак прокомментировал поражение команды в первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы.

"Сине-бело-голубые" на выезде потерпели разгромное поражение от минского "Динамо" со счетом 0:4. Ответная игра состоится в Санкт-Петербурге 16 августа и пройдет без зрителей.

"Футбол интересен тем, что может случиться всякое, — заявил Семак, которого цитирует пресс-служба клуба. — Так произошло и сегодня, но не в нашу пользу. Обидное поражение. У нас есть неделя для подготовки к ответному матчу: вернуться в игру сложно, но возможно".