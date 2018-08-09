У берегов Гватемалы зафиксировано землетрясение

По информации Геологической службы США, в четверг, 9 августа, у побережья Гватемалы произошло землетрясение магнитудой 5,6. побережья Гватемалы. Данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Очаг сейсмического события залегал на глубине 30 километров, его эпицентр находился в 83 километрах к юго-западу от муниципалитета Эскуинтла, передает ТАСС.