Курильский вулкан Эбеко выбросил мощный столб пепла

Камчатский филиал Геофизической службы РАН сообщил, что расположенный на курильском острове Парамушир вулкан Эбеко выбросил столб пепла на высоту три километра над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился в северо-восточном направлении.

В минувшую среду, 8 августа, на вулкане Эбеко был зафиксирован выброс пепла на высоту 2,5 километра, после чего специалистами был установлен "оранжевый" – повышенный — цветовой код авиационной опасности. Такой код означает, что активность вулкана может повлиять на низколетящие самолеты и работу аэропорта Северо-Курильска, напоминает РИА Новости.

Начало активности вулкана Эбеко, высота которого составляет 1156 метров, было зафиксировано в ноябре 2016 года, и с тех пор он регулярно выбрасывает столбы пепла.