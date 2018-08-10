"Князь Владимир" пришел в Крым

В порту Ялты встретили круизный лайнер "Князь Владимир". Первый в этом году пассажирский рейс из Сочи до полуострова прошел успешно. Регулярное морское сообщение между Краснодарским краем и Крымом возобновили в прошлом году — по поручению президента России, напоминает телеканал "Россия 24".