На западе Москвы горит жилой дом, есть жертвы

В Москве возник крупный пожар в пятиэтажном жилом доме, расположенном на 3-й Хорошевской улице. По предварительным данным, в результате возгорания погибли два человека.

По данным осведомленного источника, пожару присвоен повышенный ранг сложности, пламя перекинулось на крышу здания, передает "Интерфакс". Горение кровли происходит на площади 400 квадратных метров.

Из горящего здания эвакуированы 60 человек. Источник ТАСС в экстренных службах ранее сообщил, что из дома были эвакуированы 60 человек. На место происшествия выехали начальник столичного главка МЧС России Илья Денисов и психологи ведомства. Для временного размещения эвакуированных людей выехали автобусы, передает ТАСС.