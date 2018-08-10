В киевском СИЗО взбунтовались заключенные

В одном из следственных изоляторов Киева заключенные из-за проводимых обысков устроили взрывы, облили горючим и пытались поджечь сотрудников правоохранительных органов.

По данным Генеральной прокуратуры Украины, ранее содержащиеся в следственном изоляторе правонарушители, действовавшие по предварительному сговору, оказывали давление на иностранного гражданина, требовали от него передачи им имущества или права на него. Также заключенные готовили проведение массовых беспорядков. В связи с этим в СИЗО был проведен обыск, во время которого были обнаружены и изъяты компьютерная техника, самодельные взрывпакеты и холодное оружие, сообщает РИА Новости.

Во время обыска правонарушители оказывали сопротивление сотрудникам силовых структур, угрожая им физической расправой и убийством, что привело к массовым беспорядкам.