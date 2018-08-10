Крупный пожар на западе Москвы ликвидирован

Пожар, вспыхнувший в ночь на пятницу, 10 августа, в квартире жилого дома, расположенного на 3-й Хорошевской улице в Москве, ликвидирован.

Ранее сообщалось, что квартире, в которой начался пожар, найдены тела двух погибших, напоминает ТАСС. Возгоранию был присвоен повышенный ранг сложности, его площадь составила 400 кв. метров.

Из жилого дома были эвакуированы 60 человек, которых временно разместили в прибывших к месту ЧП автобусах.