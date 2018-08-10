10 августа 201805:49
В Калининградской области начал работу молодежный форум "Балтийский Артек"
Молодые соотечественники со всех концов света съехались в Калининградскую область, чтобы обсудить, как Россия может сделать мир лучше. Беседы проходят в рамках Международного образовательного форума "Балтийский Артек".
Он проходит впервые, участвуют более 350 человек, это специалисты по международным отношениям и дипломатии, волонтёры, представители некоммерческих организаций. Каждый день форума посвящен определенной теме: науке, экономике, культуре, России и миру. Партнером съезда выступает МИД России, сообщает телеканал "Россия 24".
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