В Калининградской области начал работу молодежный форум "Балтийский Артек"

Молодые соотечественники со всех концов света съехались в Калининградскую область, чтобы обсудить, как Россия может сделать мир лучше. Беседы проходят в рамках Международного образовательного форума "Балтийский Артек".

Он проходит впервые, участвуют более 350 человек, это специалисты по международным отношениям и дипломатии, волонтёры, представители некоммерческих организаций. Каждый день форума посвящен определенной теме: науке, экономике, культуре, России и миру. Партнером съезда выступает МИД России, сообщает телеканал "Россия 24".