Мария Бутина заболела в американской тюрьме

Самочувствие россиянки Марии Бутиной ухудшилось. Как сообщили в нашем посольстве в США, из-за холода в камере у неё обострился хронический артрит. Кроме того, девушку не выводят на прогулки. Однако, отмечают дипломаты, есть и улучшения в условиях содержания Бутиной. Ей разрешили посещать спортзал, провели стоматологический осмотр и назначили лечение. Кроме того, ей сделали более качественным рацион питания.

Гражданку России Марию Бутину арестовали в Вашингтоне в июле. Её обвиняют в том, что она якобы участвовала в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. В Москве все обвинения назвали сфабрикованными, напоминает телеканал "Россия 24".