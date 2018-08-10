"Адмирал Эссен" провел специальную операцию по выслеживанию подлодки США

Российский сторожевой фрегат "Адмирал Эссен" выследил и выпроводил американскую подлодку в Средиземном море. Об этом рассказали в ВМФ, уточнив, что инцидент произошел еще в апреле. Экипаж фрегата взял под прицел субмарину класса "Огайо" — одну из самых крупных в мире. На ней размещают до 150 ракет "Томагавк".

Преследование длилось около двух часов. За это время экипаж сторожевика записал параметры подлодки. Всего "Адмирал Эссен" провёл в походе чуть более трёх месяцев и вернулся в Севастополь в конце июня, сообщает телеканал "Россия 24".