Мусульмане из России отправились на хадж

Первые паломники из Карачаево-Черкесии отправились в Медину для совершения хаджа. Как сообщили в духовном управлении мусульман республики, в группе 95 человек. Всего в этом году совершить паломничество собираются двести мусульман региона. Это вдвое больше, чем в 2017 году. Второй чартер по плану полетит в субботу из Грозного. Отмечается, что все верующие прошли вакцинацию. Сопровождать группы будут опытные инструкторы, сообщает телеканал "Россия 24".