В Испании обокрали рэпера Daddy Yankee

У одного из исполнителей хита Despacito рэпера Рамона Луиса Айяла Родригеса, известного под псевдонимом Daddy Yankee, в Испании украли комплект украшений на сумму около €2 млн. Об этом сообщает Las Provincias.

По данным издания, инцидент произошёл в одной из гостиниц Валенсии. Вор, представившись сотруднику отеля Родригесом, попросил открыть сейф, в котором хранились драгоценности. Отмечается, что из номера артиста также пропало около $2,5 тысячи наличными. Не вызвав подозрений, злоумышленник покинул здание отеля и скрылся.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.

В апреле 2018 года клип на песню Despacito, которую исполнили пуэрто-риканский певец Луис Фонси и рэпер Daddy Yankee, набрал более 5 миллиардов просмотров на видеохостинге YouTube.