Новые антироссийские санкции: госдепу нечего сказать

"Мне нечего вам сказать" — так официальный представитель американского госдепа ответила на просьбу объяснить, какие именно гарантии неприменения химического оружия должна дать Россия, чтобы Вашингтон не стал вводить второй пакет санкций. Ограничительные меры вводятся из-за так называемого "дела Скрипалей", в котором бездоказательно обвинили Россию, напоминает телеканал "Россия 24".

Ранее в американском внешнеполитическом ведомстве заявили, что с помощью санкций Вашингтон хочет добиться "улучшения поведения России". Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook уже попросила коллег уточнить, могут ли они назвать хотя бы пару примеров того, где и как набор ограничительных мер хотя бы один раз сработал.