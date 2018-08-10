Дональд Трамп заподозрил студентов из Китая в шпионаже

Новая волна шпиономании началась в Штатах. Теперь под прицелом американских властей — китайские студенты, которые учатся в США. Якобы, они могут шпионить в интересах Пекина.

Издание "Политико" рассказало о заявлении Дональда Трампа, который, общаясь с главами крупных компаний, говорил о "некой" стране, название которой напрямую не называл, но явно угадывался Китай.

По словам Трампа, почти каждый студент из этой страны приезжает в США, чтобы шпионить, отмечает телеканал "Россия 24". В Госдепе тоже подтвердили беспокойство — в связи с тем, что иностранные студенты могут "присваивать" американские технологии и ценную информацию.