Обстановка в столице США накаляется

Американская столица готовится к очередным столкновениям ультраправых и тех, кто называет себя противниками расизма: в преддверии марша белых ультранационалистов мэр Вашингтона объявил о начале работы центра по чрезвычайным ситуациям. Одновременно противники ультраправых готовятся провести ответную акцию. Оба события приурочены к годовщине массовых беспорядков в городе Шарлотсвилле, сообщает телеканал "Россия 24".