Хачанов вышел в четвертьфинал теннисного турнира в Торонто

В канадском Торонто продолжается теннисный турнир серии "Мастерс" с призовым фондом 5,3 миллиона долларов. Россиянин Карен Хачанов смог пробиться в четвертьфинал соревнований.

Карен Хачанов обыграл американца Джона Изнера в двух партиях — 7:6 (7:5), 7:6 (7:1). Соперники провели на корте полтора часа. В четвертьфинале Хачанова ждет встреча с голландцем Робином Хасе.

Завершил борьбу на турнире Даниил Медведев. В матче третьего круга Даниил уступил представителю Германии Александру Звереву 3:6, 2:6. Встреча длилась 53 минуты.