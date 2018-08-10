Златко Далич останется тренером сборной Хорватии

Златко Далич продолжит работу на посту главного тренера сборной Хорватии. Это стало известно после встречи Далича с президентом Хорватского футбольного союза Давором Шукером.

Хорватский футбольный союз высоко оценил работу Далича. Под его руководством хорватская команда добилась небывалого успеха – вышла в финал чемпионата мира. Даличу было предложено продолжить работу с национальной командой, и он ответил согласием. Контракт со специалистом будет продлен на следующей неделе.

"Приятно было вспомнить моменты чемпионата мира, серебряная медаль — доказательство большой работы команды. Мы открыто поговорили с тренером о том, что нужно сделать в ближайшем будущем, в которое мы вместе войдем для новых побед", — приводит слова Давора Шукера ТАСС. "Важно, что мы открыто поговорили с президентом по всем вопросам, благодарю Давора за понимание. Теперь я с нетерпением жду новых вызовов", -заявил Златко Далич.

20 августа Златко Далич объявит состав сборной на предстоящие матчи. В сентябре вице-чемпионам мира предстоит провести товарищескую встречу с португальцами и сыграть с испанцами в Лиге наций.