В Москве огонь охватил пятиэтажку: погибли два человека

Более 200 жителей столицы провели минувшую ночь на улице и в автобусах спасателей. На западе Москвы горела жилая пятиэтажка. Сигнал на пульт пожарной охраны поступил около часа ночи. Справиться с огнем удалось за три часа. Есть погибшие и пострадавшие.

Первые сообщения о возгорании на пульт дежурного поступили в 01:16, пожарные оперативно выехали на место. Пламя стремительно расползалось по деревянным перекрытиям.

Возгорание произошло в одной из квартир на 5 этаже жилого дома. Огонь быстро охватил помещение и перебросился на крышу. В результате пожара произошло частичное обрушение кровли.

Еще до обрушения жильцов — 240 человек — эвакуировали из здания. Они едва успевали одеться, хватали домашних животных и спешили на улицу.

- Я просто услышала шум, что-то гремит, и дымом запахло. Потом выбежали на улицу, спустились, смотрим, а там пламя на 5 этаже. Горит и с той, и с этой стороны.

- Дочка не спала ночью. Говорит: папа, запах, запах. Непонятно, что случилось. В итоге выбежали, на пятом этаже возгорание. Там коммунальная квартира. Живут там семья нормальная с детьми и ребята, которые употребляют там всякие напитки.

Из коммунальной квартиры, где, предположительно, произошло возгорание, мужчина спасся чудом. Его жена и двое детей, к счастью, сейчас на отдыхе, в комнате их не было. Молодой человек попросил не показывать своего лица. Ситуация стрессовая, для большинства жильцов пожар стал настоящим потрясением.

- Проснулся от шума. Думал, там соседи гуляют. Оделся, хотел разнять. Открыл дверь, а там дым, пожар.

- Что-то было видно в дыму?

- Там видно было только ноги свои. Дым густой, черный, едкий, глаза сразу зарезало. Я попытался туда пройти, но там огонь. Там у них из комнаты огонь шел. Я вышел, стал обзванивать соседей, всем звонить, вызвал пожарную. Пожарные приехали сразу.

К сожалению, не обошлось без жертв, погибли два человека. Предположительно, это жильцы 60-й квартиры. Полностью выгорели пара жилых помещений.

"Исходя из того, что пожар принял открытую форму, и загорание происходило по всей площади чердачного помещения в 400 метров, пожару был присвоен второй ранг. В тушении пожара участвовало 35 единиц пожарно-спасательной техники, 140 человек личного состава", — рассказал Илья Денисов, начальник главного управления МЧС по Москве.

Борьба с огнем осложнялась тем, что выходы на чердак были заварены. Наверх специалисты пробирались по 5 автолестницам. К 3:50 пламя было потушено. Пожарные продолжили проливать здание, чтобы избежать повторных возгораний. Жильцам предложили временно разместиться в гимназии, которая находится недалеко от их дома. После того, как аварийные работы будут закончены, специалисты начнут подсчитывать ущерб.