В КБР погода не дает спустить с гор тела погибших росгвардейцев

Из-за ухудшения погодных условий в Кабардино-Балкарии спасатели отложили спуск тел бойцов Росгвардии, погибших на леднике Мижирги. В горах пошел снег.

"Тела подготовлены для транспортировки. При прояснении за ними сразу же вылетит вертолет, но сейчас видимость нулевая", — сообщил "Интерфаксу" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России.

С 7 августа группа военнослужащих Росгвардии проходила учебно-тренировочный сбор по повышению квалификации инструкторов горной подготовки. Трагедия произошла 8 августа, между горами Дых-Тау и пик Пушкина сошла лавина. Четыре военнослужащих, находясь в связке, сорвались на высоте 4,5 тысячи метров. Руководство Росгвардии уже пообещало оказать всю помощь семьям погибших.