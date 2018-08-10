"Витесс" Слуцкого потерпел домашнее поражение в Лиге Европы

Голландский "Витесс", который тренирует российский специалист Леонид Слуцкий, неудачно провел первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Клуб из Арнема проиграл дома швейцарскому "Базелю" 0:1, чем заметно снизил свои шансы на выход в следующую стадию.

Единственный мяч в ворота "Витесса" на 90-й минуте провел голландский легионер "Базеля" Рики ван Волфсвинкел. Теперь для выхода в раунд плей-офф команде Слуцкого нужно выиграть в Швейцарии и забить в ворота соперников не менее двух мячей. "0:1 – очень плохой счет для нас, но пока ничего не решено. У нас будут шансы, особенно если мы забьем быстрый гол во втором матче", – сказал бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий.

"Я очень разочарован, особенно потому что мы пропустили гол в самой концовке. Я был очень зол, потому что мы контролировали игру и были лучшей командой. У нас были прекрасные моменты, но, возможно, у нас в команде нет "убийцы" — ты обязан забивать, когда у тебя столько моментов. Игроки моей команды устали, но после перерыва продолжили играть активно. Возможно, нам не хватило опыта, ведь в концовке нужно было просто удержать счет 0:0", — цитирует Слуцкого РИА Новости.