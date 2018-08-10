На Кипре скончалась российская туристка

На Кипре, в одном из отелей города Пафос, найдена мертвой 44-летняя туристка из России. Женщина отдыхала на курорте вместе со своей 19-летней дочерью.

По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Скорее всего женщина скончалась во сне, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Однако правоохранительные органы пока продолжают проверку по данному факту. После окончания всех процедур будет решено, необходимо ли возбуждать уголовное дело.