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10 августа 201810:57

В Британии ушла с молотка посмертная маска Сталина, найденная на чердаке старого дома

express.co.uk

Представитель одного из британских аукционных домов Дэн Пондер был шокирован, когда некий британец принес ему бронзовую посмертную маску Сталина и слепки его рук с вопросом, можно ли их продать.

Оказалось, британец нашел слепки на чердаке дома своего деда, который служил в торговом флоте. Вероятно, он и привез одну из 12-ти масок, снятых с вождя народов, которого Daily Express называет "советским диктатором".

Пондер говорит, что стоимость лота было оценить трудно, но ориентиром стала другая посмертная маска Сталина, которая на торгах в 2012 году ушла с молотка в английском графстве Шропшир за 3,6 тысячи фунтов стерлингов (около 6 тысяч долларов).

Эта же маска, найденная на чердаке старого дома, в итоге ушла с молотка на британском аукционе The Canterbury Auction Galleries за рекордные 13,5 тысячи фунтов стерлингов (больше 17 тысяч долларов).

Лот был приобретен для зарубежного коллекционера по телефону после целой серии ставок. Имя его не разглашается.

Представитель аукционного дома позже признался: никто не ожидал, что этот лот уйдет по такой высокой цене.

Посмертную маску Сталина (всего было отлито в бронзе 12 копий) Сталина, который умер в 1953 году, снимал известный скульптор Матвей Манизер. В те годы он был вице-президентом Академии художеств СССР, напоминает ТАСС. Манизер также известен как автор скульптур на московской станции метро "Площадь Революции".

Ранее сообщалось, что в Челябинской области в обмелевшем пруду были обнаружены фрагменты расколотого памятника Сталину, который был затоплен в 1960-х годах — во времена развенчания "культа личности".

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