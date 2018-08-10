Футболисты сборной Украины отказались жить в "Москве"

Сборная Украины по футболу начнет выступления в Лиге наций 6 сентября матчем со сборной Чехии. Встреча пройдет в чешском городе Злин.

Организаторы встречи предложили гостям поселиться в местном отеле "Москва", однако получили отказ украинской стороны. Руководителям украинского футбола не понравилось название гостиницы.

Поэтому украинские футболисты сначала поселятся в Брно 5 сентября. На следующий день команда на автобусе отправится в Злин, где и проведет встречу со сборной Чехии.