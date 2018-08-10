Торги на Мосбирже открылись снижением индексов, доллар превысил 67 рублей

Торги на Московской бирже открылись снижением основных индексов. Накануне они так же реагировали на информацию о возможном введении Соединенными Штатами новых антироссийских санкций, а курс рубля к доллару опустился до уровней двухгодичной давности.

10 августа курс доллара на Московской бирже превысил 67 рублей — это впервые с 3 августа 2016 года. Курс евро на открытии торгов снизился 6 копеек — до 76,88 рубля за евро.

Как сообщает ТАСС, акции российских металлургических предприятий на открытии торгов Мосбиржи подешевели на 3-6 процентов. Так, акции "Полюса" в первые минуты торгов падали на 6-9%, акции "Норникеля" снижались на 4,7%, акции Polymetal — на 3,8%, НЛМК — на 3,5%, обыкновенные акции "Мечела" потеряли 5,5%. Однако к 10:15 по московскому времени снижение замедлилось.

Индексы Мосбиржи и РТС в начале сегодняшних торгов упали на 1-2 процента: Мосбиржи — до 2281,93 пункта, долларовый индекс РТС опустился до 1072,48 пункта.

В Центробанке России падение курса рубля назвали "естественной реакцией рынка на новости о потенциальных санкциях".

Минэкономразвития в обзоре "Картина инфляции. Август 2018 года" допустило, что ослабление рубля может ускорить инфляцию в России во II полугодии 2018 года.