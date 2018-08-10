Новости Наука

10 августа 201812:10 Анатолий Глянцев

Одноклеточное оказалось одним из самых быстрых животных на Земле

Заурядные обитатели водоёмов оказались претендентами на биомеханический рекорд.
Фото Rob Felt, Georgia Tech.

Заурядное одноклеточное претендует на статус самого быстрого животного на планете. Согласно проведённым измерениям, оно развивает ускорение до 200 м/с2 (это более чем в 20 раз больше ускорения свободного падения). Учёные пытаются понять, как это удаётся удивительному созданию.

Речь идёт о простейшем вида Spirostomum ambiguum. Это продолговатое одноклеточное обитает во многих озёрах и прудах. Для перемещения оно, в отличие от других простейших, не пользуется специальными выростами (ресничками). Вместо этого оно движется подобно червю, сокращая и распрямляя своё тело.

В спокойном состоянии длина S. ambiguum составляет примерно четыре миллиметра. Однако этот "червяк" способен сократить её на 60% всего за несколько миллисекунд. При этом из плоской ленты он превращается в подобие мяча для регби.

Как оно это делает? Пока не ясно. Мышцы человека и других млекопитающих, как известно, состоят в основном из белков актина и миозина. Однако одно лишь использование этих веществ не позволило бы животному достичь подобных результатов. Вероятно, оно использует неизвестные на сегодняшний день супрамолекулярные механизмы.

"Если бы у них были только белки актин и миозин, из которых состоят наши мышцы, они не могли бы создать достаточную силу, чтобы двигаться так быстро", – говорит участник исследований Саад Бхамла (Saad Bhamla) из Технологического института Джорджии.

 

Следующая загадка: почему столь радикальные деформации не повреждают хрупкие органеллы внутри клеток? И на этот вопрос ответа пока нет.

"Мы хотим отобразить [в модели] всё, что делает это существо, и смоделировать его на компьютере, используя инженерный подход. Мы хотим узнать, как одна клетка достигает такого замечательного ускорения и какие "молекулярные пружины" использует для увеличения мощности", – делится планами Бхамла.

Интерес к экзотическому животному не только академический. Исследователи надеются позаимствовать у него технические решения для создания гибких роботов, едва различимых для человеческого глаза.

"Как инженеры, мы любим выяснять, как природа справляется с важными проблемами", – говорит Бхамла.

К слову, "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) ранее рассказывали о рекордах скорости, установленных гепардами и крабами. Не обошли мы вниманием и тему устойчивости живого вещества к другим экстремальным нагрузкам, рассказав, что помогает мозгу дятла держать удар. Также мы говорили об удивительной скорости, с которой муравьи сжимают свои жвалы.

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