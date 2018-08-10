Бенедикт Хеведес: в Москве меня никто не узнает

Новобранец "Локомотива" Бенедикт Хеведес заявил, что ему хочется как можно быстрее сыграть за новый клуб. Бывший защитник "Шальке" и "Ювентса", чемпион мира в составе сборной Германии присоединился к московскому лубу в июле.

"Если честно, мы с тренером разговаривали недолго, он просто поприветствовал в клубе, сказал, что рад меня видеть и поинтересовался моим физическим состоянием. Первое впечатление от Семина — позитивное. Сейчас все зависит от решения тренерского штаба. Я много занимался индивидуально, тренировался с личным тренером, но пропустил предсезонную подготовку с клубом, в Германии сейчас только началась эта пора, а в России уже стартовал чемпионат", — приводит слова Хеведеса ТАСС

Бенедикт Хеведес сказал, что передвигается по Москве на общественном транспорте. " "В Москве я совсем недавно, но уже сумел почувствовать, какой это динамичный и современный город. Иногда приходится использовать метро или автобус, чтобы быстрее добраться из одного места в городе в другое, в Москве это имеет смысл. Буду ли я добираться так до стадиона? В Гельзенкирхене я, когда было возможно, передвигался на велосипеде или электричке, это нормально, зачем думать о парковке, пробках, когда можно все это время провести с семьей и женой", — сказал 30-летний германский легионер чемпионов России.

Бенедикт отметил, что его никто не узнает в метро. И это обстоятельство пришлось по душе футболисту. "В метро меня никто не узнал, но это неудивительно, ведь надо быть настоящим футбольным фанатом, чтобы узнать меня в метро. Большинство людей не следят за футболом, так что я чувствую себя комфортно в общественных местах, меня не узнают, я могу делать, что угодно. В Германии и Италии ситуация была совершенно иная, меня постоянно останавливали, просили автограф или фотографию. Конечно, это не принимало такого масштаба, как в случае с Криштиану Роналду, когда он только делает шаг на улицу и тут же кругом сотня человек с фотокамерами, у меня не так, но узнавали чаще, чем в России"