Песков: ситуацию с "Новым величием" держим на контроле

В Кремле следят за развитием дела в отношении активистов движения "Новое величие", которых подозревают в организации экстремистского сообщества, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

10 активистов, в том числе 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик, были арестованы 16 мая. Как сообщали СМИ, обвинение против них было построено на показаниях троих сотрудников силовых структур, внедренных в группу в рамках оперативных действий. Между тем, по данным правозащитников, у обеих девушек большие проблемы со здоровьем, и им срочно требуется медицинская помощь.

По словам председателя Совета по правам человека при президенте РФ Михаила Федотова, неоправданно содержать их в СИЗО ни с точки зрения предъявленных обвинений, ни с точки зрения их возраста и состояния здоровья.

"Обращение было, на контроле держит. Но идет судебный процесс, поэтому здесь, естественно, президент не может в него вмешиваться никак", — прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию представитель Кремля Дмитрий Песков.

При этом он подчеркнул, что выносить сейчас какие-либо суждения президент не может, так как это противоречит действующему законодательству.